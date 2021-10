Maltempo | crolla muro del carcere femminile di Pozzuoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il forte nubifragio di questo pomeriggio ha provocato il cedimento di parte delperimetrale deldi(Napoli) sul versante di via Pergolesi. La pioggia incessante ha determinato l’ ingrossamento del terrapieno interno alla Casa circondariale, determinando il crollo per un fronte di circa 10 metri deldi confine. E’ stato necessario transennare l’area e chiudere al traffico via Pergolesi, arteria principale di collegamento traalta, uscita Tangenziale, con il porto. Sul posto sono intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale e Penitenziaria. La chiusura di via Pergolesi ha determinato un intasamento delle strade nella parte bassa e in quella alta della ...

