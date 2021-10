Lo strappo della Lega sulla riforma fiscale, minuto per minuto (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - La Lega abbandona prima la cabina di regia, poi non partecipa al Consiglio dei ministri e, quindi, non vota la deLega sulla riforma fiscale. Uno 'strappo' che arriva all'indomani del voto alle amministrative e della ribadita garanzia offerta dallo stesso Matteo Salvini, a poche ore dalla chiusura delle urne, sulla tenuta del governo Draghi. Ma i distinguo leghisti, in verità, non rappresentano un fulmine a ciel sereno. Da settimane, infatti, il partito di via Bellerio ha messo in chiaro che non avrebbe mai accettato che la riforma del catasto fosse inerita nella deLega fiscale. Tutto si 'consuma' nel giro di poche ore. Ecco le tappe dell'escalation che ha portato allo strappo ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Laabbandona prima la cabina di regia, poi non partecipa al Consiglio dei ministri e, quindi, non vota la de. Uno '' che arriva all'indomani del voto alle amministrative eribadita garanzia offerta dallo stesso Matteo Salvini, a poche ore dalla chiusura delle urne,tenuta del governo Draghi. Ma i distinguo leghisti, in verità, non rappresentano un fulmine a ciel sereno. Da settimane, infatti, il partito di via Bellerio ha messo in chiaro che non avrebbe mai accettato che ladel catasto fosse inerita nella de. Tutto si 'consuma' nel giro di poche ore. Ecco le tappe dell'escalation che ha portato allo...

Advertising

repubblica : Delega fiscale, Salvini: 'Assenza della Lega in cdm? Non e' l'oroscopo, Draghi cambi metodo'. Letta: 'Strappo gravi… - HuffPostItalia : Enrico Letta sul fisco: 'Strappo della Lega gravissimo, Draghi vada avanti' - statodelsud : Lo strappo della Lega sulla riforma fiscale, minuto per minuto - Pino__Merola : Lo strappo della Lega sulla riforma fiscale, minuto per minuto - fisco24_info : Lo strappo della Lega sulla riforma fiscale, minuto per minuto : AGI - La Lega abbandona prima la cabina di regia,… -