Lazio, Acerbi: «Mi auto-multo per l’espulsione e farò beneficenza» (Di martedì 5 ottobre 2021) Acerbi ha deciso di devolvere una somma in beneficenza dopo l’espulsione e il brutto gesto di domenica: video social del centrale Francesco Acerbi è tornato sull’espulsione di domenica contro il Bologna pubblicando un video di scuse sul suo profilo Instagram. Le sue parole: «Domenica sono stato espulso, ho sbagliato. Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni e mi dispiace per il mister e i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per coloro che seguono il calcio. Per questo motivo ho deciso di auto-multarmi devolvendo in beneficenza una somma di denaro». LE PAROLE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021)ha deciso di devolvere una somma indopoe il brutto gesto di domenica: video social del centrale Francescoè tornato suldi domenica contro il Bologna pubblicando un video di scuse sul suo profilo Instagram. Le sue parole: «Domenica sono stato espulso, ho sbagliato. Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni e mi dispiace per il mister e i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per coloro che seguono il calcio. Per questo motivo ho deciso di-multarmi devolvendo inuna somma di denaro». LE PAROLE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Acerbi: 'Chiedo scusa a tutti per l'espulsione, mi sono automultato' - SSLazioOrg : RT @CorSport: Lazio, batosta #Acerbi: due turni di #squalifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Acerbi: 'Chiedo scusa a tutti per l'espulsione, mi sono automultato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Acerbi: 'Chiedo scusa a tutti per l'espulsione, mi sono automultato' - napolimagazine : LAZIO - Acerbi: 'Chiedo scusa a tutti per l'espulsione, mi sono automultato' -