La truffa della R.C.A.: due persone denunciate nell’Avellinese (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratta da un’offerta di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento del premio di circa 1.200 euro, mediante ricarica su carte prepagate. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente assicuratore non provvedeva ad attivare la polizza e si rendeva irreperibile sui contatti forniti. Solo a questo punto la malcapitata non aveva più alcun dubbio del raggiro e non esitava a sporgere denuncia. Le indagini condotte dai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai CarabinieriStazione di Volturara Irpina, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratta da un’offerta di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento del premio di circa 1.200 euro, mediante ricarica su carte prepagate. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente assicuratore non provvedeva ad attivare la polizza e si rendeva irreperibile sui contatti forniti. Solo a questo punto la malcapitata non aveva più alcun dubbio del raggiro e non esitava a sporgere denuncia. Le indagini condotte dai ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Truffa della R.C.A.: due persone denunciate nell'Avellinese ** - tvprato : Occhio alla truffa, nuovo incontro della polizia municipale con i cittadini - contropensiero1 : @beppe_grillo @Anna302478978 Avete fatto solo danni e creato la più grande truffa elettorale della storia italiana - catenaaurea66 : @HirpiSorani Infatti io come te non mi dispero, anzi più questa truffa democratica si disfa meglio è. Sì, come ho s… - Carlino_Reggio : Prometteva esami della patente ’semplificati’ a 500 euro: 53enne denunciata per truffa -