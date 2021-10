Incendio a deposito Atac, domato dai Vigili del Fuoco (Di martedì 5 ottobre 2021) Intervento dei Vigili del Fuoco dalle ore 4.15 del mattino per un Incendio nel deposito Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Intervento deideldalle ore 4.15 del mattino per unneldi via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme ...

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - SkyTG24 : Incendio in deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti - Handwriting01 : RT @SkyTG24: Incendio in un deposito #Atac a #Roma, 30 bus distrutti. Le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto, come già accaduto i… - Handwriting01 : RT @emergenzavvf: ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiam… -