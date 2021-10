“Il suicido non è cool”: la firma d’alta moda sotto accusa (Di martedì 5 ottobre 2021) Della settimana della moda di Parigi 2022, ci ricorderemmo non solo perché sancisce un ritorno alla moda normalità, ma perché alcune scelte creative hanno scatenato una bufera mediatica. Ad essere sotto accusa è il marchio Givenchy, per quello che è stato considerato un oltraggio. Quando i dettagli sono macabri La moda è visionaria. La moda è estetica ed è concetto, ma per quanto l’arte sia e debba essere indipendente, ci sono delle corde che non deve toccare, men che meno metterlo al collo delle modelle. Non deve averla pensata così il direttore creatore della maison francese Givenchy, che nella sfilata primavera/estate 2022 ha puntato su un gioiello davvero estremo: alcune indossatrici avevano al collo un collier d’argento rigido “abbellito” da un nodo scorsoio come ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 ottobre 2021) Della settimana delladi Parigi 2022, ci ricorderemmo non solo perché sancisce un ritorno allanormalità, ma perché alcune scelte creative hanno scatenato una bufera mediatica. Ad essereè il marchio Givenchy, per quello che è stato considerato un oltraggio. Quando i dettagli sono macabri Laè visionaria. Laè estetica ed è concetto, ma per quanto l’arte sia e debba essere indipendente, ci sono delle corde che non deve toccare, men che meno metterlo al collo delle modelle. Non deve averla pensata così il direttore creatore della maison francese Givenchy, che nella sfilata primavera/estate 2022 ha puntato su un gioiello davvero estremo: alcune indossatrici avevano al collo un collier d’argento rigido “abbellito” da un nodo scorsoio come ...

Advertising

AleVirtu : @massidanu @VesuvianLivio @fanpage Aggiungo che il governo Berlusconi non cadde, si suicidò: non aveva la forza per… - paninoaItonno : tw suicido porco dio stasera mi ucciso seriamente non scherzo - alessiaskin_ : @VictoriaCaput12 Almeno sono solo 10, io mi so trovata con 160 pagine di storia e 90 di filosofia da fare nel giro… - akshsoab : Madknna devo contattare una local ma non so come fare senza whatsapp o instagrami suicido le devo CHIAMARE???? - akshsoab : Oddio instagram ancora non funziona mi suicido ho il bisogno fisico di vedere sanzu e instagram non fuzniona ma ammazzatevi -