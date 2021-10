Il Collegio 6: data d'inizio, cast e location (Di martedì 5 ottobre 2021) La nuova stagione de Il Collegio sta per tornare su Rai2. La produzione del docureality prodotto da Banijay ha reso pubblico il cast degli allievi, ufficializzando anche i professori e la location. Il Collegio 6: cast e professori Il Collegio 6 sta per tornare ad allietare le serate degli italiani. Il docureality di Rai2, da sempre molto apprezzato dai telespettatori, sarà ambientato nel 1977. Gli studenti scelti per questa nuova avventura sono 20, provenienti da ogni parte d'Italia. Come vuole la tradizione, il format è registrato, per cui i collegiali hanno già portato a termine l'avventura. Così come avvenuto lo scorso anno, la location è l'istituto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Il cast è composto da: Sara Masserini (16, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 ottobre 2021) La nuova stagione de Ilsta per tornare su Rai2. La produzione del docureality prodotto da Banijay ha reso pubblico ildegli allievi, ufficializzando anche i professori e la. Il6:e professori Il6 sta per tornare ad allietare le serate degli italiani. Il docureality di Rai2, da sempre molto apprezzato dai telespettatori, sarà ambientato nel 1977. Gli studenti scelti per questa nuova avventura sono 20, provenienti da ogni parte d'Italia. Come vuole la tradizione, il format è registrato, per cui i collegiali hanno già portato a termine l'avventura. Così come avvenuto lo scorso anno, laè l'istituto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Ilè composto da: Sara Masserini (16, ...

