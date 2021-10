Giro di Lombardia 2021, la Classica delle foglie morte ritrova il suo fascino antico! Tantissimi fenomeni in gara, non accadeva da anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Un finale di stagione davvero incandescente. Il mondo del ciclismo non poteva chiedere di meglio da questo calendario che, prima ha messo in scena la strepitosa Parigi-Roubaix, tornata dopo uno stop di due anni e vinta nella giornata da tregenda da Sonny Colbrelli, poi presenterà il Lombardia, in programma sabato. Due Classiche Monumento consecutive, il che è tutto dire, ma soprattutto uno spettacolo unico, vista la lista di partenza che inscenerà la corsa tricolore. La Classica delle foglie morte, dopo qualche anno nel quale è stata abbastanza accantonata dai big, ritrova il suo fascino antico e sarà una sfida unica tra tutti i migliori corridori al mondo. Nelle ultime stagioni l’albo d’oro è stato in ogni caso di lusso, ma sono mancate sfide di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Un finale di stagione davvero incandescente. Il mondo del ciclismo non poteva chiedere di meglio da questo calendario che, prima ha messo in scena la strepitosa Parigi-Roubaix, tornata dopo uno stop di duee vinta nella giornata da tregenda da Sonny Colbrelli, poi presenterà il, in programma sabato. Due Classiche Monumento consecutive, il che è tutto dire, ma soprattutto uno spettacolo unico, vista la lista di partenza che inscenerà la corsa tricolore. La, dopo qualche anno nel quale è stata abbastanza accantonata dai big,il suoantico e sarà una sfida unica tra tutti i migliori corridori al mondo. Nelle ultime stagioni l’albo d’oro è stato in ogni caso di lusso, ma sono mancate sfide di ...

