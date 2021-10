Giorgio Parisi: “Spero in prossima finanziaria ci sia cambiamento. L’Italia diventi accogliente con i ricercatori” (Di martedì 5 ottobre 2021) Un applauso interminabile a La Sapienza di Roma ha accolto il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi. I ragazzi sono scattati in piedi e hanno iniziato ad applaudire gridando: “Bella Giorgio”. A presentare lo scienziato nell’aula magna la Rettrice, Antonella Polimeni, e la ministra Maria Cristina Messa. Pochi minuti di discorso per il fisico che ha auspicato che nella “prossima finanziaria ci sia un cambiamento” in termini di fondi per la ricerca scientifica. La speranza è che arrivi “un cambiamento strutturale e L’Italia diventi un paese accogliente per i ricercatori, non solo italiani ma da tutto il mondo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Un applauso interminabile a La Sapienza di Roma ha accolto il Nobel per la Fisica 2021,. I ragazzi sono scattati in piedi e hanno iniziato ad applaudire gridando: “Bella”. A presentare lo scienziato nell’aula magna la Rettrice, Antonella Polimeni, e la ministra Maria Cristina Messa. Pochi minuti di discorso per il fisico che ha auspicato che nella “ci sia un” in termini di fondi per la ricerca scientifica. La speranza è che arrivi “unstrutturale eun paeseper i, non solo italiani ma da tutto il mondo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

