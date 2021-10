GF Vip, Alfonso Signorini commette un errore e Sonia Bruganelli … (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality di casa Mediaset giunto alla sesta edizione. Tanti i momenti emozionanti, tante risate ma anche tanti colpi di scena. Insomma, ogni puntata ci regala sempre tante emozioni. Ad ogni modo, i telespettatori a casa pare che non abbiano potuto non notare una figuraccia fatta dallo stesso Alfonso Signorini in diretta tv che poi pare sia stata anche ripresa dall’opinionista Sonia Bruganelli. Ma di cosa si è tratta? Grande fratello vip 6, la figuraccia di Alfonso Signorini in diretta tv Alfonso Signorini, è al timone del reality ormai da un paio di anni e sembra che la sua conduzione piaccia tanto ai telespettatori. Di certo è un conduttore ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality di casa Mediaset giunto alla sesta edizione. Tanti i momenti emozionanti, tante risate ma anche tanti colpi di scena. Insomma, ogni puntata ci regala sempre tante emozioni. Ad ogni modo, i telespettatori a casa pare che non abbiano potuto non notare una figuraccia fatta dallo stessoin diretta tv che poi pare sia stata anche ripresa dall’opinionista. Ma di cosa si è tratta? Grande fratello vip 6, la figuraccia diin diretta tv, è al timone del reality ormai da un paio di anni e sembra che la sua conduzione piaccia tanto ai telespettatori. Di certo è un conduttore ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, risorge Alfonso Signorini: share alle stelle. Cifre impensabili, come gode Mediaset - MiScoccioTroppo : @lapinella @redazioneiene @NicoSavi @Elodiedipa Vaffanculo, ci hai lasciato ?? almeno riprenditi il gf quello vip pk… - ciaosonoandrea : RT @divanomat: il francesca cipriani vip che fa più di 3 milioni e il 22% di share sfamandoci per anni con questi meme alfonso ha appena sc… - zazoomblog : “È tutto vero!”. GF Vip 6 succede per la prima volta. Una notte che Alfonso Signorini ricorderà - #tutto #vero!”.… - lorenzo60833262 : RT @divanomat: il francesca cipriani vip che fa più di 3 milioni e il 22% di share sfamandoci per anni con questi meme alfonso ha appena sc… -