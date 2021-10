Francesca Cipriani | la verità sull’amico di Tina Cipollari | “L’ho diffidato”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Soleil Sorge avrebbe avuto un flirt con il fidanzato di. I diretti interessati ieri sera nella puntata del GF Vip hanno smentito tutto. Durante la notte la Pupa ha spiegato lo scambio di mail tra Soleil e il suo compagno e poi è tornata a parlare dell'amica diche la odia. "Il mio ragazzo ha un'impresa edile. Hai fatto il lavoro a Soleil? No ragazzi, gli ha dato il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico comune, una persona. Ripeto che è una mail formale, quelle classiche con preventivi dove c'è scritto 'Ciao comunico'.ha le idee chiare: quel commento non è stato scritto davvero da... #GFVIP pic.twitter.com/JbHi1mGXvt — Grande ...

Advertising

Rudebeesng : Giucas Casella confesses: “I’m afraid of Francesca Cipriani” - StraNotizie : Francesca Cipriani e la verità sull’amico di Tina Cipollari che la odia: “Pazzo, cattivo, l’ho diffidato” - claceisreal : RT @ludovicamiyy: Francesca Cipriani che guarda il suo fidanzato #gfvip - habithars : francesca cipriani non fa ridere nessuno - cuttigghiara1 : RT @commentacose: Francesca Cipriani dovrebbe scrollarsi di dosso questo personaggio ridicolo #Gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

In particolare Raffaella Fico ha attaccato la collega che l'avrebbe accusata di aver allontanato da leiCiprian i e Ainett Stephens . A seguire l'ex fidanzata di Balotelli avrebbe persino ...Anche questa sera Alfonso Signorini ha dovuto gestire situazioni non facili, al limite dell'assurdo, soprattutto con. Tra qualche nome dimenticato e qualcuno scambiato, tra qualche ...La tensione si può tagliare con il coltello nella casa del GF Vip, dove Miriana Trevisan e Raffaella Fico hanno finito per dirsene di tutti i colori. In particolare Raffaella Fico ha attaccato la coll ...Ainett Stephens è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality che ha segnato il suo ritorno in tv dopo una lunga pausa dai riflettori.