Fiumicino | donna scomparsa all’aeroporto Il nipote | “Si è diretta alla stazione”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 ottobre 2021)da tre giorni. La signora Mrike Koka, di 72 anni, non si trova da sabato 2 ottobre. A darne l’annuncio è Monica Appiani, che ha divulgato la notizia tramite Facebook. “È la sorella di un carissimo amico – scrive nel post –. Deve aver avuto un momento di confusione all’uscita dell’aeroporto. Sono già state fatte le denunce del caso. Inutile dire che figli e famiglia sono disperati. Aiutateci a condividere. Grazie mille a tutti”. Laeraa Monterotondo. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Leggi anche:, brutto incidente al semaforo: auto si capovolge Mrike Koka, l’appello delAnche ilha lanciato un messaggio per cercare di trovare la zia. Si chiama Marjo Marku e vive a San Vito al Tagliamento. Ma è nato a Tirana, in ...