Facebook down: cosa è successo e le reazioni più divertenti dei social (Di martedì 5 ottobre 2021) Se siete fra i pochi che ieri non si sono accorti dell'improvviso blackout generale che ha coinvolto Facebook, Instagram o WhatsApp allora probabilmente non lavorate con i social o rientrate tra i (pochi) che non scrollano compulsivamente le app sullo smartphone nei momenti di ozio. Ma ciò che è successo ieri, attorno alle 16:30 del pomeriggio, non ha precedenti nella storia dei social, e ha letteralmente mandato nel panico milioni di persone in tutto il mondo, con le app del gruppo di proprietà di Mark Zuckerberg totalmente in down e inaccessibili per il resto della giornata; solo verso l'una di notte le cose hanno lentamente ripreso a funzionare, ma il mistero sulle cause di questo collasso è rimasto. Solo nelle primissime ore di martedì mattina hanno cominciato a uscire le prime spiegazioni, proprio ...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - fallenformoon : RT @believeinmusic_: ogni volta che facebook, instagram o whatsapp vanno in down mi rendo conto di quanto siamo dipendenti dalla tecnologia… - v_m_a_x_i_m_o : RT @michibru: FACEBOOK DOWN: BOOM DI VACCINAZIONI #facebookdown -