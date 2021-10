Calenzano: crolla un muro. Una donna sotto le macerie (Di martedì 5 ottobre 2021) Una donna di 49 anni è rimasta ferita nel crollo di un muro a Calenzano, in via del Dietro Poggio. Secondo prime informazioni, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ferita e l'hanno trasportata in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 ottobre 2021) Unadi 49 anni è rimasta ferita nel crollo di un, in via del Dietro Poggio. Secondo prime informazioni, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ferita e l'hanno trasportata in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post.

