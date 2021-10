Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Gubellini

Forse le donne avevano già perso in partenza queste elezioni amministrative. Erano solo 30 le candidate sindache, su 162, nelle 19 città capoluogo. Zero sostenute dal progressista Pd,...I segnali che la pandemia avrebbe colpito le madri più dei padri sono stati evidenti da subito. A partire dall'utilizzo della famigerata Dad acronimo che tra mamme, scherzosamente, è stato tradotto in ...