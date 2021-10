(Di martedì 5 ottobre 2021) I Carabinieri della Stazione di Treviso, hanno proceduto I fatti risalgono alla serata di giovedì 30 settembre u.s., quando, verso le 21.30 circa, in(TV), un 17enne incrociava due coetanei, suoi conoscenti, che con il pretesto di voler scambiare due parole gli si avvicinavano

Advertising

cronachemezzog : NEL BARESE ARRESTATI DUE PREGIUDICATI - cronachelucane : NEL BARESE ARRESTATI DUE PREGIUDICATI - Piante di marijuana, armi e munizioni sono state sequestrate a Bitonto, nel… - tribuna_treviso : CARBONERA / L’ggrssione alle 21.30. Un passante ha assistito al pestaggio del ragazzino e ha chiamato i soccorsi - LetiziaFirenze : Rapine violente e pestaggi, interrogati i due minorenni arrestati - CorriereCitta : Roma, si fingono clienti, poi rubano le auto: arrestati due 50enni di Pomezia -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati due

, 3 indagati e 2.456 persone controllate, 34 treni presenziati, 54 veicoli ispezionati e ... La ragazza e un altro giovane sono stati condotti in carcere, mentre gli altriminori sono ...... ecco il link della raccolta appena lanciata online https://chuffed.org/project/support - free - press - in - afghanistan ): le immagini deireporterdai taleban, con i segni delle ...I Carabinieri della Stazione di Treviso, hanno proceduto Arrestati due minori per rapina e aggressione coetaneo a Carbonera I ...Altri due furti nelle abitazioni la notte scorsa a San Gennaro Vesuviano, presa di mira da settimana da una o forse più bande di ladri insieme alla ...