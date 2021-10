WhatsApp non funziona, problemi per Facebook e Instagram: cosa succede (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp down per problemi, Facebook non funziona proprio come Instagram. cosa succede? La ‘galassia’ di Mark Zuckerberg va in tilt a livello internazionale e – mentre decollano gli hashtag #WhatsAppdown, #Facebookdown e #Instagramdown – decine di migliaia di utenti si riversano su Twitter, rifugio social, per pubblicare post e inviare messaggi. “Porgiamo le nostre più sincere scuse a tutte le persone che sono state interessate dall’interruzione dei servizi di Facebook in corso in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i nostri team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il più velocemente possibile il servizio”, scrive in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021)down pernonproprio come? La ‘galassia’ di Mark Zuckerberg va in tilt a livello internazionale e – mentre decollano gli hashtag #down, #down e #down – decine di migliaia di utenti si riversano su Twitter, rifugio social, per pubblicare post e inviare messaggi. “Porgiamo le nostre più sincere scuse a tutte le persone che sono state interessate dall’interruzione dei servizi diin corso in questo momento. Stiamo riscontrandodi rete e i nostri team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il più velocemente possibile il servizio”, scrive in ...

Advertising

disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - GiuliaSalemi93 : Anche se instagram e whatsapp ci hanno abbandonati, noi non lo faremo mai e ci vediamo alle 20.45 con il… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - marcoranieri72 : RT @DanieleDann1: ?? #SocialDown: Un dipendente di #Whatsapp ha detto all'NBC che nel quartier generale non funziona nulla, tutto bloccato,… - _franzix : RT @stanga_mattia: Mark lo so che stai leggendo tutte le mie chat di whatsapp, posso spiegare non trarre conclusioni affrettate -