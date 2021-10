Wanted: Dead è un nuovo action game di ex sviluppatori di Ninja Gaiden (Di lunedì 4 ottobre 2021) Wanted: Dead è stato svelato durante il Tokyo game Show di quest'anno tramite un trailer di annuncio della durata di un minuto. Con sviluppatori che hanno lavorato alle serie Ninja Gaiden e Dead or Alive, il titolo ha ovviamente incuriosito i fan. Il trailer di annuncio mostra un mix di combattimenti corpo a corpo brutali e sparatorie. Il combattimento sembra diverso rispetto ad altri giochi d'azione in cui si intrecciano sparatorie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021)è stato svelato durante il TokyoShow di quest'anno tramite un trailer di annuncio della durata di un minuto. Conche hanno lavorato alle serieor Alive, il titolo ha ovviamente incuriosito i fan. Il trailer di annuncio mostra un mix di combattimenti corpo a corpo brutali e sparatorie. Il combattimento sembra diverso rispetto ad altri giochi d'azione in cui si intrecciano sparatorie. Leggi altro...

Advertising

GamingToday4 : Wanted: Dead, trailer annuncia il brutale action dagli autori di Ninja Gaiden - Multiplayerit : Wanted: Dead, trailer annuncia il brutale action dagli autori di Ninja Gaiden - Il_Paradroide : Wanted: Dead è il nuovo stylish action ultraviolento dai creatori di Ninja Gaiden @IGNitalia - GiocareOra : Wanted: Dead è un nuovo gioco d'azione degli ex sviluppatori di Ninja Gaiden - AkibaGamers : 110 Industries e lo sviluppatore Soleil annunciano #WantedDead , un action game in tersa persona per #PlayStation5… -