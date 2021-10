Viterbo | trovata una serra di marijuana in terrazza | un arresto

(Di lunedì 4 ottobre 2021)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, a seguito dello sviluppo di una precedente attività informativa, hanno effettuato una serie di servizi di osservazione in una zona del centro dove su unaera presumibile una piccola piantagione di, ed effettivamente la hanno individuata data l’altezza delle piante che sfioravano i 2 metri. Immediatamente i Carabinieri si sono organizzati per individuare l’appartamento di cui era pertinente laed hanno eseguito una perquisizione, al termine della perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato 8 piante diallocate in forma disul terrazzo di una giovane donna che le coltivava ed hanno sequestrato anche un bilancino di precisione oltre ad altro materiale ...

