Verissimo, Federica Panicucci in lacrime ricordando il padre: «Non ho elaborato il dolore». Commossa anche Silvia Toffanin (Di lunedì 4 ottobre 2021) Federica Panicucci, ospite a Verissimo, scoppia in lacrime in studio mentre ricorda il padre Edoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016, a 77 anni. Nonostante siano passati cinque anni dalla scomparsa dell’uomo, la conduttrice ha confidato alla Toffanin di non aver mai superato quel trauma. «Non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, manco in tre mesi però se ne è andato’». Valle di lacrime nello studio di Canale 5: anche la padrona di casa, al racconto commosso della Panicucci non è riuscita a trattenersi. «Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli – racconta la Panicucci-. Lo sogno, spesso, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 ottobre 2021), ospite a, scoppia inin studio mentre ricorda ilEdoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016, a 77 anni. Nonostante siano passati cinque anni dalla scomparsa dell’uomo, la conduttrice ha confidato alladi non aver mai superato quel trauma. «Non hotante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, manco in tre mesi però se ne è andato’». Valle dinello studio di Canale 5:la padrona di casa, al racconto commosso dellanon è riuscita a trattenersi. «Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli – racconta la-. Lo sogno, spesso, ...

Advertising

BITCHYFit : Federica Panicucci svela a Verissimo in che rapporti è col padre dei suoi figli - SiMaxVi : @mattino5 @CescoV @fede_panicucci Federica Panicucci sei meravigliosa!! ?? Adoro il tuo stile, la tua eleganza e pro… - VanityFairIt : La conduttrice ha affidato a Silvia Toffanin un racconto intimo del privato: dalla separazione da Mario Fargetta («… - infoitcultura : Verissimo, Federica Panicucci in lacrime dopo questo servizio. Crolla anche Silvia Toffanin, disastro in studio - shareattiva : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip si raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista s… -