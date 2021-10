Università: Mattarella, 'vero profitto è crescita capitale umano' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "Talvolta tende a prevalere il fascino di una visione che immagina il sistema universitario come un'impresa, secondo una logica di carattere economico. Ma il 'profitto' che si può trarre dall'Università è la crescita del capitale umano, vera forza del Paese, nonché i frutti della ricerca da porre a disposizione dell'intera comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "Talvolta tende a prevalere il fascino di una visione che immagina il sistema universitario come un'impresa, secondo una logica di carattere economico. Ma il '' che si può trarre dall'è ladel, vera forza del Paese, nonché i frutti della ricerca da porre a disposizione dell'intera comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella Lectio doctoralis tenuta all'di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee.

Advertising

Quirinale : L’Università degli Studi di #Parma ha conferito al Presidente #Mattarella la laurea honoris causa in “Relazioni int… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli Stud… - ginugiola : RT @Quirinale: L’Università degli Studi di #Parma ha conferito al Presidente #Mattarella la laurea honoris causa in “Relazioni internaziona… - SamuelTomei : RT @Quirinale: L’Università degli Studi di #Parma ha conferito al Presidente #Mattarella la laurea honoris causa in “Relazioni internaziona… -