Previsioni meteo 5-6 ottobre 2021 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le Previsioni del tempo per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 ottobre in FVG MARTEDI’ 5 ottobre: di notte e al mattino piogge temporalesche da abbondanti ad intense, specie ad ovest, anche molto intense sulle Prealpi; piogge moderate sulla costa con Scirocco sostenuto. In giornata rovesci e temporali sparsi e sulla costa soffierà Libeccio. Possibilimareggiate. In quota soffierà vento da sud-ovest sostenuto.MERCOLEDI’ 6 ottobre: saranno probabili ancora rovesci e temporali con piogge più intense su pianura e costa. Al mattino soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota, dal pomeriggio-sera soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa. Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ledel tempo per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6in FVG MARTEDI’ 5: di notte e al mattino piogge temporalesche da abbondanti ad intense, specie ad ovest, anche molto intense sulle Prealpi; piogge moderate sulla costa con Scirocco sostenuto. In giornata rovesci e temporali sparsi e sulla costa soffierà Libeccio. Possibilimareggiate. In quota soffierà vento da sud-ovest sostenuto.MERCOLEDI’ 6: saranno probabili ancora rovesci e temporali con piogge più intense su pianura e costa. Al mattino soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota, dal pomeriggio-sera soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.

