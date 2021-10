Pioli: «Tonali parla di scudetto? Giusto cavalcare entusiasmo» (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Tonali parla di scudetto? Giusto cavalcare l’entusiasmo ma con questa volontà e con questo spirito. Giusto che i miei pensino di essere migliori degli altri. Ma il campionato è lungo. Siamo solo ad inizio stagione. Sarà una battaglia e vogliamo esserci”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Dazn, al termien del match contro l’Atalanta. “Noi dobbiamo vincere ogni singola partita. Una vittoria pesante che chiude un periodo impegnativo. E’ un segnale che stiamo crescendo dobbiamo continuare. Soddisfatto dei miei giocatori, l’Atalanta ci ha sempre creato tantissime difficoltà”, ha aggiunto. “Abbiamo fatto sicuramente bene, sono ragazzi con grandi qualità tecniche e grande spirito. E’ due anni che questa squadra sta lavorando in un certo modo, non ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) “dil’ma con questa volontà e con questo spirito.che i miei pensino di essere migliori degli altri. Ma il campionato è lungo. Siamo solo ad inizio stagione. Sarà una battaglia e vogliamo esserci”. Così il tecnico del Milan, Stefano, a Dazn, al termien del match contro l’Atalanta. “Noi dobbiamo vincere ogni singola partita. Una vittoria pesante che chiude un periodo impegnativo. E’ un segnale che stiamo crescendo dobbiamo continuare. Soddisfatto dei miei giocatori, l’Atalanta ci ha sempre creato tantissime difficoltà”, ha aggiunto. “Abbiamo fatto sicuramente bene, sono ragazzi con grandi qualità tecniche e grande spirito. E’ due anni che questa squadra sta lavorando in un certo modo, non ...

