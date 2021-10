Perché Iran | Azerbaijan e Turchia litigano

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Uno dei portavoce del ministero della Difesa turca ha annunciato nuove esercitazioni congiunte ai confini tra, che seguono giorni di tensione tra Baku e Teheran. Le manovre, che si chiameranno con nome simbolico “Steadfast Brotherhood” (un richiamo alla fermezza della fratellanza tra etnie turche), inizieranno domani, martedì 5 ottobre, e dureranno per tre giorni. Si svolgeranno nella Repubblica autonoma del Nakhchivan, un’exclave azera in Armenia – un territorio altamente sensibile, nei pressi del confine con l’. Le esercitazioni erano programmate (sotto calendarizzazione annuale) ma arrivano in un momento particolare: nelle scorse settimane carri armati e blindatiiani si erano mossi lungo il confine azero simulando un’operazione di invasione. Le autorità azere avevano protestato, Teheran ...