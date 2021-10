MotoGP, Enea Bastianini: “Da Silverstone ho compiuto un enorme passo in avanti, ma non mi fermo. Sulla Moto3…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enea Bastianini ormai non sorprende più. Dopo il sesto posto di Aragon, ed il brillante podio nella “sua” Misano, il pilota del team Ducati Avintia Esponsorama, si ripete anche ad Austin, con un altro sesto posto. Dopo un avvio di campionato non semplice, il campione del mondo in carica della Moto2 ha messo in mostra una crescita sensazionale. La conferma arriva direttamente dalla voce del riminese: “Sono contento, perché da Silverstone ad oggi abbiamo fatto veramente uno step grosso – spiega a motorsport.com – Ogni gara mi sento sempre di più di far parte del gruppo di testa. Penso di potermela giocare sempre nelle prime posizioni. Ad Austin non pensavo di arrivare sesto, perché partivo sedicesimo e su una pista come il COTA sapevo che non era facile rimontare, ma ci sono riuscito”. Per Enea ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)ormai non sorprende più. Dopo il sesto posto di Aragon, ed il brillante podio nella “sua” Misano, il pilota del team Ducati Avintia Esponsorama, si ripete anche ad Austin, con un altro sesto posto. Dopo un avvio di campionato non semplice, il campione del mondo in carica della Moto2 ha messo in mostra una crescita sensazionale. La conferma arriva direttamente dalla voce del riminese: “Sono contento, perché daad oggi abbiamo fatto veramente uno step grosso – spiega a motorsport.com – Ogni gara mi sento sempre di più di far parte del gruppo di testa. Penso di potermela giocare sempre nelle prime posizioni. Ad Austin non pensavo di arrivare sesto, perché partivo sedicesimo e su una pista come il COTA sapevo che non era facile rimontare, ma ci sono riuscito”. Per...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Austin. Enea Bastianini, gara in rimonta da 16° a 6°: 'Mi sono ripreso'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Enea #Bastianini: “Da Silverstone ho compiuto un enorme passo in avanti, ma non mi fermo. Sulla #Moto3…” https://t.c… - OA_Sport : #MotoGP, Enea #Bastianini: “Da Silverstone ho compiuto un enorme passo in avanti, ma non mi fermo. Sulla #Moto3…” - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Enea è stato autore di un'incredibile rimonta dal sedicesimo al sesto posto #MotoGP #AmericasGP #Motorionline https:… - CHRISTIANCESTA2 : @esponsoramagp @eneabastianini @ducaticorse @MotoGP Pernat numero uno????????Enea il top??????????????????? -