Morta di Covid a 15 anni nel giorno in cui doveva vaccinarsi

Si chiamava Jorja Halliday, viveva in Inghilterra ed è Morta a soli 15 anni a causa del Covid, dopo qualche giorno aver scoperto di essere positiva. Non era vaccinata. Il Covid ha stroncato l'ennesima giovane vita. Il dramma è accaduto a Portsmuth, in Inghilterra, dove una ragazza di soli 15 anni è Morta martedì 28 settembre, quattro giorni dopo essere risultata positiva al tampone molecolare ed esattamente quando si sarebbe dovuta vaccinare. Jorja Halliday, questo il nome della vittima, era stata ricoverata in condizioni critiche al Queen Alexandra Hospital e aveva dovuto cancellare l'appuntamento con il vaccino a causa della malattia. La giovane non aveva problemi di salute pregressi: a risultare fatale sarebbe stata una miocardite provocata dal ...

