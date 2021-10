Moneta da 2€, c’è lei al posto di Dante? Potete venderla (Di martedì 5 ottobre 2021) Monete rare, attenzione a questo 2 euro speciale che non vede Dante Alighieri sul retro ma una donna: Potete farvi un regalino vendendolo Dovremmo prestare maggior attenzione alle monete da 2 euro che ci ritroviamo ogni giorno in tasca e di cui ci disfiamo senza troppi problemi. Perché tra queste, spesso e volentieri, potrebbero esserci L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 5 ottobre 2021) Monete rare, attenzione a questo 2 euro speciale che non vedeAlighieri sul retro ma una donna:farvi un regalino vendendolo Dovremmo prestare maggior attenzione alle monete da 2 euro che ci ritroviamo ogni giorno in tasca e di cui ci disfiamo senza troppi problemi. Perché tra queste, spesso e volentieri, potrebbero esserci L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

camxvxx : Non c’è cosa più brutta e immagine più triste di una persona che urla in faccia ad un’altra. siamo animali, non per… - Claudiomarang1 : @ellygatta81 @giovannibrenteg @crlggg appunto,è un tramite,un mezzo chiamalo come vuoi,nn commettiamo l'errore di c… - LaNuovaSinistra : RT @PersilQ: Capite che c'e' qualcosa sotto di inspiegabile; questo cambiamento della Lega a 180 gradi, da partito polemico e combattivo co… - PersilQ : Capite che c'e' qualcosa sotto di inspiegabile; questo cambiamento della Lega a 180 gradi, da partito polemico e co… - mauriziocori1 : RT @AntonioSocci1: Oggi a Firenze ho portato questa: moneta del 90 a.C., testa di donna cinta d'alloro e la scritta ITALIA. 2100 anni fa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Moneta c’è Tutto quello che c'è da sapere sul funerale del Principe Filippo (in 5 punti) Il Sole 24 ORE