Miriam Leone choc mi hanno bullizzata per il mio aspetto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miriam Leone è stata presa in giro per il suo fisico, lo racconta lei stessa in un’ intervista, lasciando tutti di stucco raccontando che c’è stato qualcuno che l’ha bullizzata per il suo aspetto fisico. L’attrice Leone è reduce dal set di Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano, dove interpreta la mitomane Chiara Leggi su people24.myblog (Di lunedì 4 ottobre 2021)è stata presa in giro per il suo fisico, lo racconta lei stessa in un’ intervista, lasciando tutti di stucco raccontando che c’è stato qualcuno che l’haper il suofisico. L’attriceè reduce dal set di Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano, dove interpreta la mitomane Chiara

