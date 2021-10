Meteo, allerta per l’ondata di maltempo al Nord e in Toscana: nubifragi e disagi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Particolare alta l’attenzione in Liguria. Chiuso un seggio a Savona. Previsto anche un calo delle temperature. Le piogge si estenderanno al resto d’Italia Leggi su lastampa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Particolare alta l’attenzione in Liguria. Chiuso un seggio a Savona. Previsto anche un calo delle temperature. Le piogge si estenderanno al resto d’Italia

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - trilubiusgrow : RT @RaiNews: A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative - RaiNews : A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative -