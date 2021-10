L’ultimo James Bond, un eroe tragico in piedi sulle rovine arcobaleno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – E’ nato un nuovo eroe: L’ultimo James Bond, L’ultimo bianco, etero e maschio. No Time To Die nei cinema in questi giorni, come è noto, è l’epilogo della saga interpretata da Daniel Craig – per chi scrive il miglior Bond dopo il primo e unico, l’inimitabile Sean Connery. Dopo 15 anni si chiude un’era dunque, iniziata con Casino Royale del 2006: Craig non sarà più James Bond. Anzi, come è noto, non lo sarà più nessun attore maschio: il prossimo 007 sarà una donna afrobritannica. Personaggio assolutamente non convincente, interpretato in modo dimenticabile da Lashana Lynch, affiancata a Craig in questo 25esimo capitolo della saga dell’agente segreto britannico. Una delusione per i fan di 007, non tanto perché donna – come da tradizione, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – E’ nato un nuovobianco, etero e maschio. No Time To Die nei cinema in questi giorni, come è noto, è l’epilogo della saga interpretata da Daniel Craig – per chi scrive il migliordopo il primo e unico, l’inimitabile Sean Connery. Dopo 15 anni si chiude un’era dunque, iniziata con Casino Royale del 2006: Craig non sarà più. Anzi, come è noto, non lo sarà più nessun attore maschio: il prossimo 007 sarà una donna afrobritannica. Personaggio assolutamente non convincente, interpretato in modo dimenticabile da Lashana Lynch, affiancata a Craig in questo 25esimo capitolo della saga dell’agente segreto britannico. Una delusione per i fan di 007, non tanto perché donna – come da tradizione, in ...

