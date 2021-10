Love is in the air anticipazioni 5 ottobre 2021, Selin fa le valigie a Eda (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella puntata di Love is in the air di martedì 5 ottobre 2021 Selin approfitta della mancanza di memoria di Serkan per liberarsi di Eda. Infatti non esita a dare l’incarico, ad una persona di sua fiducia, di raccogliere tutte le cose della Yildiz da casa del Bolat e di metterle letteralmente fuori dalla porta. Eda si infurierà quando vedrà le valige, ma non capirà che l’iniziativa è stata di Selin e finirà per prendersela con Serkan, finendo per scatenare l’ennesima lite furibonda con lui. Gli episodi della soap turca vanno in onda su Canale 5 alle ore 16 dal lunedì al venerdì. Tina Cipollari contro Ida Platano…diventerai come Gemma Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'opinionista si è scagliata pesantemente ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella puntata diis in the air di martedì 5approfitta della mancanza di memoria di Serkan per liberarsi di Eda. Infatti non esita a dare l’incarico, ad una persona di sua fiducia, di raccogliere tutte le cose della Yildiz da casa del Bolat e di metterle letteralmente fuori dalla porta. Eda si infurierà quando vedrà le valige, ma non capirà che l’iniziativa è stata die finirà per prendersela con Serkan, finendo per scatenare l’ennesima lite furibonda con lui. Gli episodi della soap turca vanno in onda su Canale 5 alle ore 16 dal lunedì al venerdì. Tina Cipollari contro Ida Platano…diventerai come Gemma Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'opinionista si è scagliata pesantemente ...

