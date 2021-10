La globalizzazione woke

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono decisamente non-. Essendo un professore di economia, sono fortemente a favore di un approccio di mercato. Ho lavorato duramente per difendere le posizioni della destra non-e dei colleghi libertari nel mondo accademico. Inoltre, ho detto pubblicamente che ilism è un’ideologia stupida e inflessibile, e dirò qui che è anche noiosa e prevedibile. E tuttavia: ho la sensazione che, tra i suoi avversari, ilism venga sottovalutato (i suoi sostenitori tendono invece a sopravvalutarlo). Considerate questo saggio come il tentativo di spiegare come e perché i nemici delism devono imparare a conviverci”. Così inizia il lungo articolo di Tyler Cowen su Bloomberg. “Ilism è globale. Troppi critici delism compiono l’errore di concentrarsi ...