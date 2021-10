In Francia via le mascherine per gli studenti nel 50% delle scuole. I docenti continueranno ad usarla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Basta mascherine per i bambini delle elementari in 47 dei 96 dipartimenti metropolitani della Francia. La misura è entrata oggi in vigore nei territori dove l'incidenza dei contagi di covid-19 si è stabilizzata sotto la soglia di 50 casi per 100mila abitanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 ottobre 2021) Bastaper i bambinielementari in 47 dei 96 dipartimenti metropolitani della. La misura è entrata oggi in vigore nei territori dove l'incidenza dei contagi di covid-19 si è stabilizzata sotto la soglia di 50 casi per 100mila abitanti. L'articolo .

