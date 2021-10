In Bergamasca nasce una nuova squadra di ciclocross

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Bottanuco. Il ciclismo femminile bergamasco si prepara a vivere un inverno particolarmente intenso. Dopo aver esultato per i successi di Elisa Balsamo e delle ragazze della Valcar-Travel & Service, gli occhi degli appassionati orobici saranno tutti puntati su Alice Maria Arzuffi e Eva Lechner che guideranno la FAS – Airport Service. La formazione, nata grazie all’impegno di Valerio Villa, rappresenterà un nuovo baluardo per iltricolore che proverà a rivivere i fasti di qualche anno fa dopo aver vissuto alcune stagioni in chiaroscuro. “Non possiamo nasconderci: la multidisciplinarietà è diventata cruciale per lo sviluppo degli atleti – ha sottolineato il patron delladi Bottanuco –. Il ciclismo sta cambiando e l’evolverci è nel nostro dna. Quando ho raccontato questa idea ai nostri sponsor, ne sono rimasti entusiasti. Regalare ...

