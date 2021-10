In arrivo forti piogge

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Centro Meteo Lombardo sulla propria pagina Facebook lancia un preavviso di precipitazioni abbondanti, nel territorio bergamasco non prima di lunedì sera o notte. Nel corso della giornata di lunedì 4 ottobre, con progressiva incisività nelle ore pomeridiano/serali, attendiamo potenziale criticità meteo per i settori d’estremo ovest lombardo, a ridosso della Valle del Ticino (confine con il Piemonte). Rischio idraulico dunque nelle pianure varesine, ovest-milanesi e Lomellina, rischio idro-geologico nei settori vallivi e pedemontani di Verbano-Varesotto, Canton Ticino e (forse) Lario occidentale. Nella gran parte restante della regione osserveremo variabilità perturbata con possibilisparse a carattere molto più irregolare, sporadiche (o del tutto assenti). Commento del lunedì in ufficio: “deh ma oggi non doveva diluviare?!?”. No, non doveva: prima del tardo ...