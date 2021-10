Elezioni Roma 2021, è ballottaggio Michetti-Gualtieri. Raggi: non darò indicazioni di voto (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ un ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri quello che si ritroveranno i Romani il 17 ottobre. Le urne hanno confermato quelle che erano le previsioni. Sulla scia delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra la sindaca uscente Virginia Raggi, che ha già detto che non darà alcuna indicazione di voto per quanto riguarda il ballottaggio, anche se per l’esponente del Movimento 5 Stelle non è detta l’ultima parola: “Aspettiamo dati certi. Al momento sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il M5S e le mie liste civiche”, ha dichiarato. “Siamo molto soddisfatti, siamo al ballottaggio! Ora rivolgendoci a tutte le Romane e i Romani, ci impegneremo con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ untra Enricoe Robertoquello che si ritroveranno ini il 17 ottobre. Le urne hanno confermato quelle che erano le previsioni. Sulla scia delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra la sindaca uscente Virginia, che ha già detto che non darà alcuna indicazione diper quanto riguarda il, anche se per l’esponente del Movimento 5 Stelle non è detta l’ultima parola: “Aspettiamo dati certi. Al momento sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il M5S e le mie liste civiche”, ha dichiarato. “Siamo molto soddisfatti, siamo al! Ora rivolgendoci a tutte lene e ini, ci impegneremo con ...

