Da oggi il Pd è il primo partito d' Italia con il 23% Testa a testa Lega-FdI al 18 | tracollo del M5S FI

Advertising

Giorgiolaporta : Il #M5S che 5 anni fa a #Roma aveva il 35% al primo turno e portava trionfante #VirginiaRaggi al Campidoglio con il… - OfficialASRoma : ??? “Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lo… - oss_romano : #4 Ottobre Nel primo piano di oggi dedicato a #san Francesco d’Assisi, i contributi del ministro generale dell’Ordi… - olivioq : RT @GuidoMattioni: Era una Mission Impossible. Ma Salvini e Giorgetti - cazzutissimi! - ce l'hanno fatta: trasformare una ameba politica,… - GiancarloChimie : RT @GuidoMattioni: Era una Mission Impossible. Ma Salvini e Giorgetti - cazzutissimi! - ce l'hanno fatta: trasformare una ameba politica,… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi primo

Con una spettacolare cerimonia di apertura , ilottobre l'Esposizione Universale di Dubai ha aperto le sue porte ai visitatori. Un'area di 4,...le competenze più innovative impegnatenella ...... che ha corso in proprio, sostenuto da diverse liste (compresa quella di Mimmo Lucano, ex... Dalle proiezioni ai voti scrutinati Poco dopo la chiusura dei seggio, avvenuta alle 15 di, una ...La Federcalcio islandese (Knattspyrnusamband Íslands o KSÍ) viene fondata solo nel 1947, ma la Federazione calcio di Reykjavík, in rappresentanza della Federazione Sportiva Islandese, si è occupata di ...Il primo cittadino di Milano potrebbe essere Giuseppe Sala. Dalle prime proiezioni si vede già un distacco netto con l’avversario del ...