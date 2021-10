Calcio: Ufficiale, Ranieri nuovo allenatore del Watford (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quarta esperienza in Premier per il quasi 70enne tecnico romano LONDRA (INGHILTERRA) - Claudio Ranieri torna in Premier League. Ufficiale l'arrivo del tecnico di Testaccio sulla panchina del Watford, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quarta esperienza in Premier per il quasi 70enne tecnico romano LONDRA (INGHILTERRA) - Claudiotorna in Premier League.l'arrivo del tecnico di Testaccio sulla panchina del, ...

