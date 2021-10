Benevento | rebus ballottaggio | Mastella avanti | poi Perifano – LIVE

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Chiusi i seggi, è iniziato da pochi minuti lo scrutinio per le amministrative di. Lo spoglio è ormai iniziato e si sta entrando nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti. ore 17:15 – Ancora presto per capire se la sfida per palazzo Mosti si concluderà già oggi o se tutto sarà rimandato al turno di. Nel caso, a confrontarsi con Clemente, in testa nello scrutinio, sarebbe Luigi Diegorispetto agli altri due competitor Angelo Moretti e Rosetta De Stasio. ore 16:23 – Si ferma al 73,12% l’affluenza nella città capoluogo. Cinque anni fa il dato era al 78,53%. ore 16 – Moretti è l’unico candidato sindaco che sta seguendo lo spoglio dalla propria sede elettorale, in via Traiano. Gli altri candidati, ...