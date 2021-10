Baskonia-Olimpia Milano | Eurolega basket | programma | orario | tv | data | streaming

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Seconda giornata diquesta settimana per l’, che venerdì andrà a far visita alVitoria-Gasteiz. Fischio d’inizio alle 20.30 per due squadre che arrivano all’appuntamento dopo un esordio diametralmente opposto. L’, infatti, ha vinto il match inaugurale del torneo battendo al Forum d’Assago la quotata CSKA Mosca con il punteggio di 84-74. Rodriguez e compagni si sono imposti con un secondo tempo perfetto da un punto di vista difensivo, mentre proprio lo spagnolo e Nic Melli hanno guidato i biancorossi al successo. Un’iniezione di fiducia importante per la squadra di Ettore Messina dopo il ko in finale di Supercoppa e ora l’AX Armani Exchange cerca il bis anche in trasferta in Spagna. Pesante, invece, il ko subito dagli spagnoli in Grecia ...

Advertising

isaago : RT @ilDeriu: Dalla guida @SkySport la programmazione della prossima giornata di @EuroLeague Giovedì Panathinaikos - Fenerbahce (Sky spor… - ilDeriu : Dalla guida @SkySport la programmazione della prossima giornata di @EuroLeague Giovedì Panathinaikos - Fenerbahc… - HikenNoFede2 : Il Baskonia, prossimo avversario Olimpia, sotto di 20 in casa dell'Olympiakos. Male per noi - sportli26181512 : Eurolega, Olimpia Milano-Cska Mosca 84-74. Gli highlights: Nella prima giornata di Eurolega esordio vincente dell'O… - sportli26181512 : Eurolega, Olimpia Milano-Cska Mosca 84-74. Gli highlights: Nella prima giornata di Eurolega esordio vincente dell'O… -

Ultime Notizie dalla rete : Baskonia Olimpia

Eurosport IT

L'tornera' in campo per la seconda giornata di Eurolega venerdi' prossimo, 8 ottobre, a Vitoria contro gli spagnoli del...linea a Flavio Tranquillo e Davide Pessina in postazione al Mediolanum Forum di Assago per... Fenerbahce - Stella Rossa alle 19,45, Olympiacos -con Matteo Gandini al racconto e Asvel ...Seconda giornata di Eurolega questa settimana per l’Olimpia Milano, che venerdì andrà a far visita al Baskonia Vitoria-Gasteiz. Fischio d’inizio alle 20.30 per due squadre che arrivano all’appuntament ...I tifosi dei Reds sono tornati dentro il Peace and Friendship Stadium per applaudire la propria squadra che ha fatto un sol boccone del Baskonia Vitoria, che è durato 3' prima di ...