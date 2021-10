Atp Finals, Costa: 'Se continua così, capienza massima a Torino' (Di lunedì 4 ottobre 2021) "La capienza massima per le Finals a novembre? Mi sento di dire che l'obiettivo per l'evento di Torino è possibile da raggiungere. Se i dati confermeranno il trend positivo e i cittadini continueranno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Laper lea novembre? Mi sento di dire che l'obiettivo per l'evento diè possibile da raggiungere. Se i dati confermeranno il trend positivo e i cittadini continueranno ...

Advertising

c_appendino : ????L'abbiamo cercata per oltre 15 anni e adesso è realtà: la nuova base Ryanair di Torino propone, finalmente, un'of… - c_appendino : ?? Buongiorno, Torino! Mancano meno di 50 giorni all'inizio delle Nitto ATP Finals Evento sportivo di portata mondi… - IgniTao : RT @Gazzetta_it: Tennis, a Torino ci sono speranze per la capienza al 100% del pala Alpitour NittoATPFinals - Gazzetta_it : Tennis, a Torino ci sono speranze per la capienza al 100% del pala Alpitour NittoATPFinals - zazoomblog : Tennis Sinner: “Non mi interessa vincere ma migliorare. Atp Finals? Per adesso non ci penso” - #Tennis #Sinner:… -