Appendino “Si apre fase nuova per M5S”

"Nel 2016 il M5S era in fase espansiva, quella fase è finita". Lo ha detto la sindaca uscente di Torino Chiara Appendino, commentando i risultati delle Amministrative.

Ultime Notizie dalla rete : Appendino apre Amministrative 2021, incognita ballottaggi La politica del territorio non è Risiko', apre Lombardi, rispondendo indirettamente alla sindaca ... A Torino (altra roccaforte M5S caduta dopo i 5 anni targati Chiara Appendino) il Movimento per ora ...

Aldo Giannuli: 'M5s non ha futuro, non arriva nemmeno alle politiche' (di P. Salvatori) Adesso forse c'è la conclamazione della chiusura di un'epoca, ma il vero problema che non si apre ... Appendino avrebbe meritato di più ma è stata sfortunata. Gli incidenti di piazza San Carlo mentre ...

Amministrative 2021, vertici M5S: "Si vince se uniti, alleanza con Pd funziona" Adnkronos Amministrative 2021, incognita ballottaggi Alle elezioni amministrative 2021 la coalizione funziona, in squadra col Pd e gli altri protagonisti dell'alleanza progressista si vince. Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli ne sono la prova. In una ...

Amministrative: vertici M5S riflettono su voto, 'si vince se uniti, alleanza con Pd funziona' Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Fatemi prima analizzare i risultati", dice il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio dove seguirà lo spoglio. Intanto però che l'esito del voto si fa più de ...

