Addio ad Annalisa Diaz, la forza e la passione di una protagonista del femminismo (Di martedì 5 ottobre 2021) Avvocata, insegnante e deputata, Annalisa Diaz è morta a Cagliari all'età di 86 anni. protagonista del femminismo italiano, la sua vita è stata segnata dalla esperienza della politica delle donne da cui non si è mai discostata fino alla fine dei suoi giorni. Del taglio della differenza sessuale, Annalisa Diaz ne parlava come della sua rinascita, nel senso dato da Hannah Arendt. Appassionata e intransigente, custodiva la forza visibile che possiedono le maestre di pensiero che sanno, come amava ricordare, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

silviaciucciosa : RT @AnsaSardegna: Addio Annalisa Cao Diaz, in prima linea nei diritti delle donne. Pioniera del Femminismo, lascia una grande eredità #ANSA… - statodelsud : Addio Annalisa Cao Diaz, in prima linea nei diritti delle donne - Pino__Merola : Addio Annalisa Cao Diaz, in prima linea nei diritti delle donne - sardanews : Addio a Annalisa Cao Diaz, paladina dei diritti delle donne - SonoImprudente : RT @LoreMana89: Buona giornata Sette anni fa il bellissimo concerto in Piazza Duomo a Milano 'Exodus Live', presente per Nali che fece un'e… -

