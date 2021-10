A Roma Michetti e Gualtieri sempre più vicini al ballottaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enrico Michetti e Roberto Gualtieri sembrano essere sempre più prossimi al ballottaggio. La seconda proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, e pari al 12% del campione, conferma per Roma che il candidato del centrodestra Enrico Michetti è primo con il 30,3 delle preferenze, seguito dallo sfidante di centrosinistra Roberto Gualtieri al 27,4. Terza la sindaca uscente Virginia Raggi con il 18,9% dei voti, poco più del 18,6% di Carlo Calenda di Azione. Il municipio di Roma dove si è votato di più è stato quello che va da San Lorenzo ai Parioli, il II, dove sono andati a votare il 56,67% dei Romani. Quello dove si è votato di meno è il VI, più periferico, che comprende anche Tor Bella Monaca, dove ha votato il 42,85%. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enricoe Robertosembrano esserepiù prossimi al. La seconda proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, e pari al 12% del campione, conferma perche il candidato del centrodestra Enricoè primo con il 30,3 delle preferenze, seguito dallo sfidante di centrosinistra Robertoal 27,4. Terza la sindaca uscente Virginia Raggi con il 18,9% dei voti, poco più del 18,6% di Carlo Calenda di Azione. Il municipio didove si è votato di più è stato quello che va da San Lorenzo ai Parioli, il II, dove sono andati a votare il 56,67% deini. Quello dove si è votato di meno è il VI, più periferico, che comprende anche Tor Bella Monaca, dove ha votato il 42,85%. ...

