Tutto pronto per Salerno Classica

di Olga Chieffi Mancano gli ultimi dettagli per l'inizio di Salerno Classica, che farà ritrovare tutti i musicofili salernitani 23 ottobre 2021 nella chiesa di San Benedetto a Salerno, concerto inaugurale, questo, di otto appuntamenti, composti in un cartellone speciale dal violoncellista Francesco D'Arcangelo e dalla sua Associazione Gestione Musica. "SalernoClassica" – ha rivelato Francesco – è stata concepita grazie alla partecipazione, in sinergia con la nostra associazione, della curia arcivescovale di Salerno e dell'amministrazione comunale uscente che ha fortemente creduto nel nostro progetto accettato dal MIBACT e finanziato dal FUS che saluterà, a partire da novembre, anche la XIII edizione del Festival Internazionale Piano Solo, diretto dal pianista Paolo Francese.

