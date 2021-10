Super sorpresa per Zaniolo: arriva l’inaspettato ribaltone (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo l’infortunio rimediato contro il Milan da Pessina, al suo posto Mancini potrebbe convocare a sorpresa Nicolò Zaniolo. Sono ancora da accertare le condizioni di Matteo Pessina, che è stato costretto a lasciare il campo in barella durante il primo tempo di gioco contro il Milan. Roberto Mancini è perciò costretto a correre ai ripari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo l’infortunio rimediato contro il Milan da Pessina, al suo posto Mancini potrebbe convocare aNicolò. Sono ancora da accertare le condizioni di Matteo Pessina, che è stato costretto a lasciare il campo in barella durante il primo tempo di gioco contro il Milan. Roberto Mancini è perciò costretto a correre ai ripari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Primula76191620 : Carissimi amici e lettori di tutto il mondo, sto organizzando una presentazione super spazialissima tutta per voi,… - mayaloveslouis_ : @SSUNV30 ma infatti,te vuoi fargli una sorpresa è logico che non vuoi dirla,in parte lo capisco perché pure io sono… - smmszm : Buongiorno, oggi Harry si esibisce al MSG. Super orgogliosa di lui ma pretendo anche la foto di rito con lui con le… - unpodiistratta : oggi sono stata super produttiva e ho studiato un bel po’.. sono sorpresa da me stessa ?? - laitkeep : RT @NFTKing11652384: Sorpresa Airdrop! <Termine> Ti darà il nostro libero #airdrop con in 1 ora <Condizione> Tweet questo con 3 amici tag… -