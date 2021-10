Palermo, senti Ferrara: “Il blasone non basta, per vincere la C serve continuità” (Di domenica 3 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Ciro Ferrara, doppio ex di Juve Stabia e Palermo, in vista della sfida in programma lunedì Leggi su mediagol (Di domenica 3 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Ciro, doppio ex di Juve Stabia e, in vista della sfida in programma lunedì

Advertising

Mediagol : Palermo, senti Ferrara: “Il blasone non basta, per vincere la C serve continuità” - drag_on_air : Ragazzetti in pullman per Palermo: 'oh figa raga io non capisco un cazzo questi come parlano' senti biondino vi abb… - tramontiestivi : non so voi ma nella mia città (Palermo, relativamente grande) inevitabilmente tutte le persone che conosco, anche s… - irLemure : RT @Umastru1: @irLemure Senti @stofregno che suggerisce un franchising a Palermo - Umastru1 : @irLemure Senti @stofregno che suggerisce un franchising a Palermo -