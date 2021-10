Muore per Covid una ragazza di 15 anni nel giorno in cui avrebbe dovuto vaccinarsi (Di domenica 3 ottobre 2021) Una storia davvero molto triste: una ragazza di 15 anni ha perso la vita in Inghilterra il giorno in cui avrebbe dovuto ricevere il vaccino e solo 4 giorni dopo aver scoperto di essere positiva al ... Leggi su globalist (Di domenica 3 ottobre 2021) Una storia davvero molto triste: unadi 15ha perso la vita in Inghilterra ilin cuiricevere il vaccino e solo 4 giorni dopo aver scoperto di essere positiva al ...

Advertising

matteosalvinimi : Il Pd voleva la tassa patrimoniale e noi diciamo NO, voleva la tassa di successione per chi muore (e in tempo di Co… - Ansa_Fvg : Cacciatore precipita e muore nel pordenonese. E' caduto per circa 25 metri #ANSA - Leotodays : RT @WeltanschauungI: Le misure prese sono state tutte politiche, non sanitarie. Il virus ha una letalità bassissima. Si muore per comorbili… - ASeven_91 : Ogniqualvolta penso che per tesserare quel soggetto osceno, quasi quanto Rabiot, di Weston Mckennie non abbiamo tes… - RomaCaputMundi_ : RT @stopcensura2020: Caserta, muore 45enne per un malore improvviso: era vaccinata con doppia dose -