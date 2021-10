LIVE Parigi-Roubaix 2021 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Parla uno dei grandi favoriti, Mathieu van der Poel: “Penso che le capacità di ciclocross possano aiutare ma non siamo soli sul pavé”. 10.47 Le parole prima del via di Dylan van Baarle raccolgono il pensiero di molti dei corridori: “Bisogna vedere com’è la situazione dopo i primi chilometri e capire”. 10.44 Alle 11.00 i corridori inizieranno a muoversi verso il chilometro 0, partenza ufficiale alle 11.15. 10.41 Quasiper il via: Rainy morning in Compiègne! Matin pluvieux à Compiègne !#Parispic.twitter.com/k0t6lrMqE7 — Paris-(@Paris) October 3,10.38 Immagini dal villaggio di partenza: Follow the Signature Podium of the 118th edition of ...