L'Inter "brucia" il rosso e Dzeko firma il sorpasso

Advertising

Bat21Enrico : @cicciovalenti Sebino Nela ha commentato su Radio1 che ha visto il bel gioco solo nel Sassuolo e che Inzaghi ha fat… - Le__Le_N : RT @JVCKSMOL: @Le__Le_N @Inter madonna il vesuvio che brucia tutti i tuoi conoscenti la mia quarta - JVCKSMOL : @Le__Le_N @Inter madonna il vesuvio che brucia tutti i tuoi conoscenti la mia quarta - mc_eith : @albo_interista Ti brucia il culo fascistello da quattro soldi? E comunque forza juve e inter merda - PaoliZiliano3 : @paolothegame @ZZiliani @pisto_gol Mentre invece vedere tutti ex giocatori dell’Inter presenti, unici intervistati… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter brucia

ilGiornale.it

Boga e Berardi giocano larghissimi e mettono in affanno l', che tra prenderli allargando i centrali o arretrando i due quinti finisce spesso per fare solo confusione. E così, quando a metà tempo ...Oggi, oltre al derby di Torino e a Sassuolo -, si gioca Salernitana - Genoa alle 15. Ecco le ... con l'Atletico Madrid in Champions League, che sa tanto di beffa,ancora. Ma non c'è tempo ...L'Inter ribalta anche il Sassuolo, come già aveva fatto con la Fiorentina. Ma se là aveva dominato e strameritato il sorpasso, qui le polemiche e i rimpianti avversari risuoneranno a lungo. Decide Dze ...L'ex attaccante del Verona sta recuperando dall'infortunio a tempo di record e potrebbe tornare a disposizione contro l'Inter dopo la sosta ...